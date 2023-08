La minchiata della sostituzione etnica: chi dice che sarebbe poi un male? / L’asso di mazze

Scusate, ma in Sicilia, quale minchia di etnia dovrebbero sostituire? Sono tutti preoccupati che ci sostituiscono l’etnia italica ma a quanto mi risulta l’etnia italica in Sicilia non c’è mai stata. Anzi non ho ancora capito bene neanche quale sia questa etnia italica. Probabilmente si riferiscono a quella laziale-ciociara, cioè gli Etruschi, che dagli ultimi studi risulterebbero autoctoni di quella zona (Lazio, Umbria, Toscana).

Secondo il generale Vannacci e anche secondo la premier Meloni dunque (che hanno espresso le loro teorie in due libri molto chiacchierati in questi giorni) ci sarebbe un piano internazionale (il famoso piano Kalergi dietro cui ci sarebbe Soros) per conquistare etnicamente la Ciociaria. A me pare strano.

In ogni caso, a noi siciliani, imbastarditi fino al midollo come siamo (greci, normanni, mediorientali, arabi, ebrei), che c’è ne stracatafotte? Dice: ci rubano il lavoro. Mammagari ci fosse lavoro da rubare. Dice: delinquono. Meglio che noi siciliani ci stiamo muti. Però a me diverte molto questa cosa che ci stiamo morendo di fame, ci hanno fatto diventare pazzi con i prezzi (gli italiani) quest’estate, e noi ci preoccupiamo della sostituzione etnica? Io continuo a pensare che ci siano degli italiani che andrebbero sostituiti.