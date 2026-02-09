Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]
La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di business in grado di anticipare i trend del mercato. In questa puntata della rubrica dedicata alle imprese, l’analisi dei vantaggi e i consigli di Armando Crispino, commercialista e consulente aziendale, fondatore di Studio Crispino.
I vantaggi della sostenibilità: meno costi operativi
Uno dei primi vantaggi dell’approccio a politiche aziendali di sostenibilità è la diminuzione dei costi operativi. Le piccole e medie imprese che introducono sistemi di efficienza energetica, digitalizzano i processi interni o applicano modelli di economia circolare riescono a ridurre sprechi e consumi. L’impiego di energie rinnovabili e materiali meno impattanti non solo abbassa le spese, ma migliora anche le performance ambientali. Tutti obiettivi raggiungibili anche con appositi bandi e finanziamenti che favoriscono la transizione energetica delle imprese.
L’accesso al credito agevolato dalle banche
Un ulteriore beneficio riguarda l’accesso al credito. Oggi, il settore finanziario privilegia le aziende attente ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Con una maggiore propensione delle banche a concedere i finanziamenti alle aziende che investono nella sostenibilità. Perché le realtà che dimostrano impegno concreto vengono percepite come più solide e resilienti, ottenendo quindi condizioni più vantaggiose e maggiori opportunità di partecipare a bandi dedicati a progetti sostenibili.
Per un’immagine aziendale più attrattiva
La sostenibilità migliora anche l’immagine dell’azienda. Consumatori e partner commerciali prediligono fornitori trasparenti e responsabili, premiando chi comunica chiaramente i propri valori. Questo atteggiamento rafforza la fiducia e favorisce rapporti duraturi. Anche quelli interni alle aziende, con le ricadute nel settore delle risorse umane. Le nuove generazioni, infatti, cercano luoghi di lavoro che rispettino persone e ambiente. Le Pmi capaci di creare ambienti inclusivi e sicuri attraggono professionisti qualificati, fidelizzandoli nel tempo.
Sostenibilità aziendale: da dove partire?
Risparmio e attrattività. Due concetti dai vantaggi immediati da percepire, ma non sempre facili da raggiungere. Con il rischio di far diventare il tema della sostenibilità aziendale un’etichetta priva di concretezza o un campo troppo vasto in cui perdersi. Che si tratti di un’azienda familiare o di una media realtà industriale, le politiche sostenibili abbracciano diversi settori di ogni singola impresa. Dalle infrastrutture all’assetto societario, passando per gli accordi e i benefit per i lavoratori. Senza dimenticare i bandi dedicati per chi vuole puntare alla sostenibilità ambientale e sociale.
Fondamentale è quindi partire dall’analisi della propria realtà aziendale, settore per settore. Per identificare le aree di miglioramento, le opportunità e gli obiettivi a medio e lungo termine. Dai consumi dell’impresa alla situazione fiscale. Un lavoro che necessita anche di un certo distacco dalle abitudini aziendali e per il quale potrebbe essere necessario ricorrere all’aiuto di consulenti esterni, esperti nei vari ambiti da indagare. Capaci di fotografare dal di fuori limiti e prospettive dell’azienda. E di fornire soluzioni pratiche ed efficaci.