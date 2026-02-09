La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di business in grado di anticipare i trend del mercato. In questa puntata della rubrica dedicata alle imprese, l’analisi dei vantaggi e i consigli di Armando Crispino, commercialista e consulente aziendale, fondatore di Studio Crispino.

I vantaggi della sostenibilità: meno costi operativi

Uno dei primi vantaggi dell’approccio a politiche aziendali di sostenibilità è la diminuzione dei costi operativi. Le piccole e medie imprese che introducono sistemi di efficienza energetica, digitalizzano i processi interni o applicano modelli di economia circolare riescono a ridurre sprechi e consumi. L’impiego di energie rinnovabili e materiali meno impattanti non solo abbassa le spese, ma migliora anche le performance ambientali. Tutti obiettivi raggiungibili anche con appositi bandi e finanziamenti che favoriscono la transizione energetica delle imprese.

L’accesso al credito agevolato dalle banche

I criteri ESG per la sostenibilità aziendale

Un ulteriore beneficio riguarda l’accesso al credito. Oggi, il settore finanziario privilegia le aziende attente ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Con una maggiore propensione delle banche a concedere i finanziamenti alle aziende che investono nella sostenibilità. Perché le realtà che dimostrano impegno concreto vengono percepite come più solide e resilienti, ottenendo quindi condizioni più vantaggiose e maggiori opportunità di partecipare a bandi dedicati a progetti sostenibili.

Per un’immagine aziendale più attrattiva

La sostenibilità migliora anche l’immagine dell’azienda. Consumatori e partner commerciali prediligono fornitori trasparenti e responsabili, premiando chi comunica chiaramente i propri valori. Questo atteggiamento rafforza la fiducia e favorisce rapporti duraturi. Anche quelli interni alle aziende, con le ricadute nel settore delle risorse umane. Le nuove generazioni, infatti, cercano luoghi di lavoro che rispettino persone e ambiente. Le Pmi capaci di creare ambienti inclusivi e sicuri attraggono professionisti qualificati, fidelizzandoli nel tempo.

Sostenibilità aziendale: da dove partire?

Risparmio e attrattività. Due concetti dai vantaggi immediati da percepire, ma non sempre facili da raggiungere. Con il rischio di far diventare il tema della sostenibilità aziendale un’etichetta priva di concretezza o un campo troppo vasto in cui perdersi. Che si tratti di un’azienda familiare o di una media realtà industriale, le politiche sostenibili abbracciano diversi settori di ogni singola impresa. Dalle infrastrutture all’assetto societario, passando per gli accordi e i benefit per i lavoratori. Senza dimenticare i bandi dedicati per chi vuole puntare alla sostenibilità ambientale e sociale.

Fondamentale è quindi partire dall’analisi della propria realtà aziendale, settore per settore. Per identificare le aree di miglioramento, le opportunità e gli obiettivi a medio e lungo termine. Dai consumi dell’impresa alla situazione fiscale. Un lavoro che necessita anche di un certo distacco dalle abitudini aziendali e per il quale potrebbe essere necessario ricorrere all’aiuto di consulenti esterni, esperti nei vari ambiti da indagare. Capaci di fotografare dal di fuori limiti e prospettive dell’azienda. E di fornire soluzioni pratiche ed efficaci.

