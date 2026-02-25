Bonus bebè 2026: requisiti e scadenze del contributo regionale

Foto generata con Ai

Un Bonus bebè di mille euro per i nati tra ottobre 2025 e 2026 in famiglie con Isee non superiore ai diecimila euro. È il nuovo avviso dell’assessorato regionale alla Famiglia. «Sostenere la natalità significa investire nel futuro della nostra comunità, rimuovendo gli ostacoli economici che possono incidere sulla scelta di diventare genitori», dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani.

Il bonus da mille euro è destinato ai neo-genitori residenti in Sicilia – con cittadinanza italiana o comunitaria – che, al momento del parto o dell’adozione o dell’esercizio della potestà parentale, abbiano un Isee non superiore a 10mila euro. Il contributo sarà erogato in due momenti, con altrettanti elenchi degli aventi diritto. Il primo riguarda i nati dall’1 ottobre 2025 al 31 marzo 2026, il secondo dall’1 aprile al 30 settembre 2026. Le domande relative ai nascituri tra l’1 ottobre e il 31 dicembre 2026 riguarderanno l’avviso per il 2027.

Le richieste vanno presentate ai Comuni di residenza entro 45 giorni dalla nascita o dal provvedimento di adozione o affidamento. Saranno gli enti locali a occuparsi di inoltrare le richieste all’assessorato regionale. Queste le scadenze: il 20 maggio 2026 per i nati nel primo semestre dell’avviso, il 20 novembre 2026 per il secondo semestre. Gli uffici regionali si occuperanno poi di redigere le graduatorie e procederanno a ripartizione e assegnazione del Bonus bebè 2026 ai Comuni. Che, a loro volta, gireranno la cifra ai destinatari.