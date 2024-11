Sospeso e multato per oltre 23mila euro un ristorante pizzeria nel Catanese

Tre lavoratori completamente in nero. Sono stati scoperti dal Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) dei carabinieri di Catania in un ristorante–pizzeria di Mascalucia, nel Catanese, con il supporto dei militari della tenenza locale. Il titolare è stato denunciato per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale. In particolare, l’attività ispettiva ha permesso di rilevare la presenza di sei lavoratori, dei quali tre del tutto privi di contratto e non registrati. Con gravi rischi per i dipendenti di fatto, privati di copertura contributiva, sanitaria e previdenziale, essenziale in caso di infortuni o altri problemi legati al lavoro. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative per un totale di oltre 23.500 euro, nonché la sospensione dell’attività imprenditoriale, perché la percentuale di lavoratori non dichiarati supera il 10 per cento del personale presente.