Non ci fu estorsione alle sorelle Napoli. Le protagoniste più volte ospiti di Giletti su La7

Tante denunce e moltissime trasmissioni televisive, ma il processo per le estorsioni alle sorelle Napoli di Mezzojuso (Palermo) si conclude con l’assoluzione dei quattro imputati. La sentenza è del tribunale di Termini Imerese, presieduto da Sandro Potestio, che ha in parte scagionato nel merito e in parte dichiarato la prescrizione per i cugini Giuseppe e Simone La Barbera, per Antonino Tantillo e per Liborio Tavolacci. Considerate insussistenti le estorsioni alle sorelle Ina, Irene e Anna Napoli, titolari di un’azienda agricola che sorge nella zona compresa tra Mezzojuso e Corleone. Le tre erano state più volte ospiti della trasmissione Non è l’Arena, che andava in onda su La7, prima che Massimo Giletti venisse allontanato dall’editore.

L’accusa aveva sostenuto che le Napoli avessero subito intimidazioni, minacce e vessazioni da alcuni personaggi vicini alla mafia, ma gli avvocati Raffaele Bonsignore, Antonio Di Lorenzo, Filippo Liberto e Salvatore Aiello hanno dimostrato che il caso era più mediatico che giudiziario: l’obiettivo di far cedere alle Napoli le attività economiche e le imprese è stato ritenuto inconsistente, come l’ipotesi attribuita a Simone La Barbera, Antonino Tantillo e Liborio Tavolacci, che rispondevano del tentativo di estorsione. Lo stesso La Barbera, col cugino Giuseppe, è stato scagionato dalla calunnia, tutti dalle accuse di invasione di terreni, uccisioni di animali, danneggiamenti, minacce. Solo la violenza privata consistita nel lancio di sassi contro le proprietà delle Napoli e’ caduta in prescrizione.