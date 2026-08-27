Foto di Carabinieri

Un 44enne di Sommatino, nel Nisseno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dai carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta. L’uomo è indagato per i reati di maltrattamenti nei confronti di familiari ed estorsione. Il provvedimento nasce da un’attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla madre.

Minacce di morte e aggressioni

Gli accertamenti svolti dai carabinieri avrebbero permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico del 44enne. L’uomo avrebbe adottato nei confronti della madre comportamenti vessatori, caratterizzati da reiterate minacce di morte e alcune aggressioni fisiche. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le condotte sarebbero state finalizzate anche a ottenere denaro.

Disposti i domiciliari con braccialetto elettronico

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il gip del Tribunale di Caltanissetta, accogliendo la richiesta, ha disposto per il 44enne la custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.