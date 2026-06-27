Avrebbero utilizzato le proprie figlie minorenni, di 11 e 15 anni, per effettuare acquisti con banconote false, aspettandole in auto mentre entravano nei negozi. È quanto contestato a una coppia residente nel Pavese, denunciata dai carabinieri della stazione di Castelbuono, in provincia di Palermo.

La segnalazione del commerciante

L’indagine è partita dalla segnalazione di un commerciante di Lascari, che si è accorto di avere ricevuto una banconota contraffatta da 20 euro da due ragazzine. L’esercente ha quindi allertato i militari, fornendo anche una descrizione dell’auto con cui le giovani erano arrivate. Poco dopo il veicolo è stato individuato a Castelbuono, dove, secondo la ricostruzione degli investigatori, le due minorenni avevano appena effettuato un altro acquisto in un panificio utilizzando nuovamente denaro falso.

Il controllo e il sequestro del denaro falso

La successiva perquisizione dell’auto ha permesso ai carabinieri di sequestrare 46 banconote false da 20 euro, per un valore complessivo di 920 euro. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un operaio di 38 anni, nato a Milano, e una casalinga di 35 anni, nata a Termini Imerese. La vicenda è stata inoltre segnalata alla procura per i minorenni, che valuterà gli aspetti relativi al coinvolgimento delle due ragazze.