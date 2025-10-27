Soccorsa turista francese sull’Etna. Intervento dei vigili del fuoco

Soccorsa una turista francese che si è infortunata sull’Etna. Ad evitare problemi più grossi, l’intervento dei vigili del fuoco di Catania. L’infortunio si è verificato in località Etna Nord su un sentiero, in prossimità del rifugio Timparossa. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo, hanno ricevuto il supporto del personale volontario di Linguaglossa. Entrambe le squadre sono intervenute insieme per soccorrere l‘escursionista francese, un circostanza che si è già verificata più volte a queste latitudini. La donna era insieme ai propri familiari ed accompagnati da una guida, ha riportato un trauma alla caviglia sinistra lungo un tratto di sentiero particolarmente impegnativo nei pressi del Rifugio Timparossa (quota 1800 m s.l.m.).

La turista francese soccorsa dai vigili del fuoco, è stata stabilizzata e accompagnata fino al Rifugio Ragabo, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del Servizio 118. Sul posto è giunto anche il soccorso alpino della guardia di finanza. Presenti anche i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino.