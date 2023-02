Smantellata una bancarella di giochi di Carnevale davanti alla Villa Bellini di Catania

Un banchetto di legno con sopra pochi giocattoli di plastica e a fianco un’asta con appesi i palloncini. È quanto è stato sequestrato questa mattina dai vigili urbani di Catania, in pieno centro storico, proprio davanti all’ingresso principale della Villa Bellini. Due auto della polizia municipale e diversi agenti impegnati per assistere alla rimozione della bancherella dietro la quale c’erano un anziano e una signora. Trombette colorate e tamburelli di plastica, qualche stella filante, diversi pacchi di coriandoli e i palloncini esposti, altri oggetti dentro gli scatoloni per eventualmente rifornire il banchetto nell’ultimo giorno di Carnevale. Durante i controlli, i vigili urbani hanno fatto smantellare tutto. Intanto, di fronte, proprio davanti a due bar storici di via Etnea, macchine parcheggiate in seconda fila e anche un furgone sulle strisce pedonali.