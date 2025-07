Slot machine illegali a Licata, maxi multa da 30mila euro a un esercente

Slot machine non a norma, senza autorizzazioni e completamente scollegate dalla rete statale. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Licata nel corso di un’operazione congiunta con l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli – sezione Controlli. L’intervento, mirato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, si è concentrato su un esercizio commerciale in piazza Linares, dove sono stati rinvenuti tre apparecchi automatici da intrattenimento irregolari. Le slot, prive del prescritto attestato di conformità e non collegate alla rete telematica statale, erano state installate in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I militari hanno proceduto quindi al sequestro amministrativo delle macchinette e del denaro contenuto all’interno, pari a 775 euro in contanti.

Per il titolare dell’attività commerciale è scattata una sanzione amministrativa da 30.000 euro.

Il controllo rientra in una più ampia attività ispettiva avviata nel mese di luglio su scala provinciale, volta a contrastare il fenomeno del gioco irregolare, con particolare attenzione alla prevenzione delle dipendenze da azzardo e alla tutela della salute pubblica.