Catania, il sito del Comune colpito da un attacco hacker filorusso

I siti di diversi enti istituzionali siciliani sono stati attaccati dagli hacker filorussi NoName057(16). Una campagna che va avanti per il nono giorno consecutivo e che è stata rivendicata su X. A essere stati colpiti oggi sono i siti web della pubblica amministrazione locale.

Al momento, non risultano raggiungibili i siti del Comune di Catania, delle province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani. L’agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e le autorità e fornito suggerimenti per la mitigazione dell’impatto.