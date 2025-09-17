Siracusa:  in taxi con quasi 6 kg di cocaina, due arresti

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

In taxi con quasi 6 kg di cocaina: nelle prime ore della mattinata di ieri agenti della squadra mobile di Siracusa hanno intercettato nei pressi dell’ingresso della questura in viale Scala Greca un taxi che aveva a bordo due persone conosciute alle forze dell’ordine. Fermata l’auto, è scattata la perquisizione: in uno zaino custodito all’interno del portabagagli c’erano cinque panetti di cocaina per un peso totale di 5 chilogrammi e 700 grammi, un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600.000 euro. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: domani incontro tra Schifani e Ministro, stasera raccolta fondi con Fiorello
Leggi la notizia

In taxi con quasi 6 kg di cocaina: nelle prime ore della mattinata di ieri agenti della squadra mobile di Siracusa hanno intercettato nei pressi dell’ingresso della questura in viale Scala Greca un taxi che aveva a bordo due persone conosciute alle forze dell’ordine. Fermata l’auto, è scattata la perquisizione: in uno zaino custodito all’interno del portabagagli […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]