Siracusa:  in taxi con quasi 6 kg di cocaina, due arresti

In taxi con quasi 6 kg di cocaina: nelle prime ore della mattinata di ieri agenti della squadra mobile di Siracusa hanno intercettato nei pressi dell’ingresso della questura in viale Scala Greca un taxi che aveva a bordo due persone conosciute alle forze dell’ordine. Fermata l’auto, è scattata la perquisizione: in uno zaino custodito all’interno del portabagagli c’erano cinque panetti di cocaina per un peso totale di 5 chilogrammi e 700 grammi, un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600.000 euro. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.