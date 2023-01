Siracusa, scontro frontale tra due auto. Giovane incastrato soccorso dai pompieri

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 21, in via Augusta a Siracusa. A seguito del violento impatto, un giovane è rimasto incastrato tra le lamiere all’interno della vettura. Per tirarlo fuori dall’abitacolo della macchina è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Il ragazzo, che era cosciente, è stato affidato subito alle cure dei sanitari del 118 che nel frattempo erano stati allertati ed erano giunti sul posto. Arrivati anche gli agenti della polizia, i carabinieri e la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e per tutti i successivi adempimenti.