Incidente sulla Siracusa-Priolo, morto un uomo di 56 anni. Aperta un’inchiesta

Un uomo di 56 anni è morto a causa delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 114 che collega Siracusa a Priolo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora della dinamica del sinistro, il 56enne si trovava in sella alla sua moto, quando, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Priolo, ha avuto un impatto con un furgone. La vittima è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma le sue condizioni erano gravi ed è deceduto. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell’incidente.