Siracusa, indagine per l’esplosione nell’azienda agricola di via Elorina. Due uomini accusati di omicidio colposo

Sono indagati di omicidio colposo e lesioni colpose i due uomini indagati per l’esplosione avvenuta il 30 settembre 2021 a Siracusa, in via Elorina. Causata da una fuga di gas, la deflagrazione avvenne all’interno della depandance per i dipendenti di un’azienda agricola. Nell’incidente persero la vita un uomo e una donna, mentre altri tre rimasero feriti, dei quali uno con ustioni di terzo e quarto grado. La procura di Siracusa ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini agli indagati. Coinvolto anche un terzo uomo, un 57enne per violazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

Stando agli elementi raccolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri, l’esplosione sarebbe stata riconducibile alla condotta negligente nell’installazione del dispositivo che avrebbe dovuto fornire il gas alla dependance. Nello specifico non sarebbe stato applicato un riduttore di pressione di secondo livello. L’impianto, inoltre, non sarebbe stato sottoposto a collaudo di sicurezza.