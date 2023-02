Siracusa, evade e viene sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per evasione dai domiciliari dai carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa. Il 43enne, con diversi precedenti per furto, si sarebbe allontanato da casa senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. A notarlo rientrare nell’appartamento che avrebbe lasciato poco prima senza nessun permesso, sono stati gli stessi militari. Durante un controllo, infatti, l’uomo non sarebbe stato trovato all’interno dell’abitazione in cui era ristretto ai domiciliari. Misura alla quale è stato nuovamente sottoposto.