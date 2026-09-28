Siracusa, drone con hashish e telefoni intercettato vicino al carcere

Foto di Dario De Luca

Un drone carico di quasi un chilo di hashish, telefoni cellulari e router Wi-Fi è stato intercettato nella notte dalla polizia penitenziaria alla casa circondariale di Siracusa. Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, il materiale sarebbe stato destinato alla popolazione detenuta.

Il drone intercettato nella notte

Dopo aver individuato il velivolo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione dei locali interessati, al termine della quale è stato sequestrato il carico. Tra il materiale trasportato dal drone c’erano quasi un chilo di hashish, telefoni cellulari e router Wi-Fi. Sono stati avviati gli accertamenti per cercare di ricostruire la provenienza del materiale e individuare chi abbia pilotato il drone e chi, all’interno dell’istituto penitenziario, avrebbe dovuto ricevere il carico.

L’Osapp: «La criminalità cerca nuove strade tecnologiche»

«La criminalità cerca costantemente nuove strade tecnologiche per violare i perimetri carcerari, ma la risposta della penitenziaria di Siracusa resta ferma nonostante le note criticità operative», ha dichiarato il segretario provinciale dell’Osapp, Giuseppe Argentino.