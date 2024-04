Droga e mafia, arrestate quattro persone a Siracusa: condanne per reati del 2015

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma per due di loro c’è anche l’aggravante del metodo mafioso. Quattro persone di Siracusa sono state arrestate dai carabinieri per dei reati commessi nel 2015. Un 40enne è stato condannato a cinque anni, due mesi e tre giorni, un 33enne a sette anni e due mesi. Un 43enne dovrà scontare 12 anni, dieci mesi e 20 giorni di carcere, mentre un altro 40enne è stato condannato a dieci anni di reclusione e dovrà pagare 40mila euro di multa. Per gli ultimi due è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso. Ora i quattro si trovano nel carcere siracusano di Cavadonna.