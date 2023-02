Siracusa: trovato con un bastone di legno in auto, denunciato un 54enne

Un bastone di legno lungo 60 centimetri nel cofano dell’auto. Per questo è stato denunciato un uomo di 54 anni che è stato fermato ieri sera, poco prima delle 19.30, dagli agenti delle volanti di Siracusa. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione della vettura a bordo della quale viaggiava il 54enne insieme a una donna. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato trovato senza patente di guida e privo di copertura assicurativa. L’auto su cui viaggiava era già sottoposta a sequestro amministrativo. Per questo il guidatore è stato sanzionato. Inoltre, il 54enne è stato denunciato per porto illegale di oggetti atti a offendere per il bastone trovato in macchina.