Siracusa, 24enne spara durante il litigio con un altro giovane

Un 24enne è stato denunciato per il reato di procurato allarme dopo aver sparato in aria con una pistola a salve. Si tratta di quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo a Siracusa. Il gesto è scattato in seguito a una discussione con un altro giovane, preceduta da un litigio tra il padre del 24enne e la madre dell’altro.