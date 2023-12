Siracusa, nei cantieri zero sicurezza e operai sfruttati: 20 denunce e sette attività sospese

Denunciate 20 persone dai carabinieri a Siracusa e provincia per violazioni della sicurezza nei cantieri. Si contano 16 imprese, controllate nell’ultimo mese, specializzate nel settore edile, agricolo, produttivo e industriale. A finire nel mirino dei militari diverse figure tra cui committenti, imprenditori e professionisti, coordinatori della fase della progettazione ed esecuzione dei lavori responsabili di non aver vigilato sulla messa in sicurezza.

Tra le violazioni più ricorrenti sono state rilevate, oltre a quelle relative alla sicurezza, anche quelle inerenti allo sfruttamento: sono stati trovati sei lavoratori in nero su un totale di 33. Per tali ragioni le multe ammontano a un totale di 91.520 euro. In sette casi è stata anche sospesa l’attività imprenditoriale per gravi violazioni della salute e della sicurezza del lavoro, e per l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.