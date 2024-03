Siracusa, aveva cocaina per 60mila euro: arrestata 26enne incensurata

Una parte della droga nella borsa, l’altra dentro una cassaforte. Una 26enne incensurata di Siracusa è stata arrestata dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Fermata a un posto di blocco, la donna è stata trovata in possesso di 330 grammi di cocaina. Altri 250 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dai militari in una cassaforte nella sua abitazione. In totale i militari hanno sequestrato 580 grammi di cocaina, suddivisi in otto confezioni. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 60mila euro. La donna è stata arrestata e portata al carcere Piazza Lanza di Catania.