Siracusa, chiuso un ristorante a Ortigia per occupazione di suolo pubblico

Dehors attrezzato con tavoli e sedie ma senza nessuna autorizzazione. Durante un controllo nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa, sono stati i carabinieri del Nas di Ragusa a verificare che un ristorante stava occupando abusivamente il suolo pubblico per 22 metri quadrati.

Segnalata l’irregolarità allo sportello attività produttive del Comune di Siracusa, è stata disposta la chiusura dell’esercizio per cinque giorni, con l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento dei diritti dovuti per l’occupazione del suolo pubblico. Al titolare dell’attività commerciale sono state contestate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada in materia di commercio su aree stradali pubbliche.