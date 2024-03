Siracusa: 33enne ai domiciliari scappa dalla porta sul retro durante un controllo dei carabinieri

Un 33enne di Siracusa sottoposto agli arresti domiciliari è scappato dalla porta sul retro della sua abitazione durante un controllo dei carabinieri. I militari, arrivati in casa per verificare il rispetto dell’obbligo, sono stati verbalmente aggrediti dall’uomo che ha iniziato a inveire contro di loro.

Sottoposto ai domiciliari dopo essere stato arrestato per reati legati al mondo degli stupefacenti, il 33enne è scappato dalla porta secondaria durante il controllo dei carabinieri. Rintracciato poco dopo, l’uomo è stato sottoposto di nuovo ai domiciliari in casa sua come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.