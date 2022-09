Siracusa, arrestato spacciatore 32enne. Con sé aveva 60 dosi di cocaina e 1550 euro

Sessanta dosi di cocaina sono state sequestrate dalla polizia a uno spacciatore siracusano, in via Santi Amato. L’uomo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile. Gli agenti hanno recuperato anche 1550 euro in contanti, la somma è ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.