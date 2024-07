Giuseppe Lupo è il nuovo vicepresidente della commissione Bilanci del parlamento europeo

«Oggi, durante l’incontro costitutivo, sono stato eletto vicepresidente della commissione Bilanci del Parlamento europeo». A dare la notizia è lo stesso Giuseppe Lupo, consigliere comunale di Palermo, neo eletto eurodeputato ed ex capogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

«Vorrei ringraziare il gruppo dei Socialisti e Democratici per aver proposto la mia candidatura – prosegue Lupo – Lavorerò con dedizione, in particolare per le aree più svantaggiate, per la Sicilia e la Sardegna. Grazie al PD, ai progressisti, ai colleghi».