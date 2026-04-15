Far coesistere libertà e sicurezza: è la sfida di chi si occupa di sorveglianza in contesti outdoor, difficili da monitorare con i sistemi tradizionali. Lo sa bene il Gruppo Sicuritalia, leader italiano del settore e secondo operatore privato europeo, con oltre 150mila clienti. Spesso alle prese con l’esigenza di monitorare ogni area in modo intelligente e diversificato, secondo le condizioni e i rischi. Che, in una vasta area all’aperto, comprendo la necessità di distinguere intrusioni reali da eventi prevedibili, come la coesistenza con gli animali. Per farlo, il Gruppo Sicuritalia ha sviluppato Tower Protection: una soluzione con torri mobili di videosorveglianza a circuito chiuso, autonoma e modulare. Progettata per essere installata e resa operativa in modo rapido e con una gestione altrettanto comoda ed efficiente.

Le aree per cui la Tower Protection è la soluzione

Le torri sono pensate per proteggere le aree non presidiate in altri modi tradizionali o con una necessità variabile (ad esempio per installazioni temporanee all’aperto). Ma anche spazi molto grandi come aree espositive, cantieri, magazzini, siti logistici ed eventi (dalle fiere ai concerti). Oltre a proprietà che non vengono vissute per lunghi periodi. A rendere versatile la Tower Protection è anche la doppia possibilità di alimentazione: con rete elettrica oppure con batteria solare. Che la rende, quest’ultima, la soluzione adatta anche a contesti isolati e non serviti dall’elettricità diretta. Assicurando comunque una lunga autonomia operativa. Anche in aree impervie o difficili da raggiungere, grazie alla struttura modulare: quattro pezzi trasportabili in un normale furgone, da posizionare e assemblare secondo le esigenze.

Come funziona la Tower Protection

Il sistema può essere integrato con diversi dispositivi di sicurezza, in un ecosistema pensato per garantire sicurezza sul fronte di intrusioni, incendi e allagamenti. Costruendo la torre su misura rispetto alle proprie esigenze: con allarmi (comprensivi di sirena fino a 110 decibel) basati sulle analisi video e intelligenza artificiale, sensori di movimento avanzati, visione notturna a infrarossi, luci a 360 led per aree non illuminate e altoparlanti per comunicazione remota. In caso di allarme, le immagini vengono trasmesse in tempo reale alla centrale operativa, per un pronto intervento sul posto. Una soluzione più efficiente, in contesti outdoor, della vigilanza tradizionale e meno costosa degli impianti fissi.

Le divisioni del Gruppo Sicuritalia

Non solo Tower Protection. Il Gruppo Sicuritalia, infatti, lavora sulle sicurezza in ogni ambito, tramite cinque divisioni principali: vigilanza privata, sicurezza fisica, security systems, facility management, investigazioni e intelligence. Integrando anche la tecnologia, per comprendere servizi di security engineering, intelligence & risk management, cyber security, igiene ambientale e logistica integrata. Tra i clienti del gruppo ci sono anche le principali grandi aziende italiane di vari settori, compresi alcuni sensibili. Dalle banche, come Intesa San Paolo e Unicredit, a realtà cruciali delle infrastrutture, come Fincantieri, Eni ed Enel.