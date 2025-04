Foto da Comune di Siculiana su Facebook

«Più che turisti, li consideriamo cittadini temporanei di Siculiana». Peppe Zambito, che è il primo di quei cittadini del borgo collinare in provincia di Agrigento, ha accolto i vincitori del contest Vacanze a 1 euro. Un’iniziativa sostenuta dal Comune e realizzata in partenariato con Siculiana Turistica e gli operatori turistici del territorio. Da ieri – venerdì 4 aprile e fino a domenica 6 aprile – tra scorci, viuzze e cortili si aggirano anche tredici coppie che arrivano da ogni parte del mondo: da Buenos Aires (in Argentina) a Polistena (in provincia di Reggio Calabria); da Montesilvano (in provincia di Pescara) a Maastricht (Olanda); da Bologna alla Cina; ma anche da Chioggia (in provincia di Venezia), Roccavione (in provincia di Cuneo), Salsomaggiore Terme (in provincia di Parma), Milano, Stockton-on-Tees (in Inghilterra), Girona (in Spagna) e Szarvas (in Ungheria). «Nata come un’idea per promuovere il nostro territorio – confida il sindaco di Siculiana a MeridioNews – sin da subito, questa esperienza si è trasformata in un racconto emozionante di umanità».

Un’umanità variegata ma con un’idea comune di vacanza più che low-cost. «Dai videomessaggi che ci sono arrivati come candidature al contest (oltre 1500) da ogni angolo del globo – spiega Zambito – il denominatore comune dei vincitori è stata la voglia di non venire solo a guardare ma di sentirsi parte della comunità, sperimentare davvero come si vive qui». Ed è sulla base di questo che sono state organizzate molte delle attività previste per questi tre giorni di scoperta e immersione nel patrimonio storico-naturalistico del territorio ma anche nelle tradizioni locali. «La prima cosa che li ha colpiti – racconta il sindaco al nostro giornale – è stato il nostro senso di accoglienza». Che, com’è tipico, passa anche per le tavole in cui condividere il cibo. «Non solo da mangiare, ma anche da preparare insieme a chi tramanda le ricette. I nostri ospiti – aggiunge il primo cittadino – per esempio, faranno la ricotta con le loro mani, guidati dagli esperti, e poi la assaggeranno», prima di avventurarsi in un percorso enologico all’interno di una cantina.

Non solo enogastronomia. Ieri dopo l’arrivo, le coppie sono state accompagnate in un primo giro nei luoghi culturali di Siculiana: prima tappa al museo Astro, dedicato alla storia del pilota della Formula 1 Ayrton Senna; poi visita al simulacro del Cristo nero e la palazzo Agnello, storica dimora baronale del XVIII secolo «che ha ospitato – ci tiene a sottolineare Zambito – anche Dacia Maraini, Monica Vitti e Tomasi di Lampedusa». Dopo cena, poi, un trekking urbano con un percorso lungo il museo diffuso dedicato a Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria: «È il racconto del loro leggendario matrimonio al Castello, attraverso 25 opere artistiche realizzate in ceramica e disseminate per il centro storico, ad avere fatto di Siculiana la Città degli sposi».

Oggi, invece, per i cittadini temporanei di Siculiana è la giornata dedicata alle bellezze naturali con un’escursione organizzata all’interno della riserva naturale Torre Salsa. «Accompagnati da guide esperte – sottolinea il sindaco – andremo alla scoperta anche della flora e della fauna che popolano il nostro territorio». Nel pomeriggio, però, si cambia ambiente: ci si sposta nel borgo marinaro di Siculiana giusto in tempo per il tramonto. «Dopo avere goduto di un panorama mozzafiato e di una cena tutta a base di prodotti tipici, sarà il momento della festa e dei balli. Perché – afferma Zambito – ci dobbiamo anche divertire». Per domenica mattina, invece, è prevista una gita fuori porta alla Valle dei Templi di Agrigento e, per concludere, anche al Castello di Chiaramonte. «Poi sarà il momento del brindisi finale con saluti, baci, abbracci e lacrime – dice il sindaco – sperando che i nostri ospiti tornino presto e che, nel frattempo, diventino ambasciatori di Siculiana nel mondo». E l’euro? «Ah sì, ce lo faremo dare per davvero e, almeno per il momento, lo conserveremo in un salvadanaio», conclude il sindaco che già pensa alla prossima edizione di Vacanze a 1 euro «magari al mare già in autunno».