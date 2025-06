Sicilia nella morsa del caldo: Palermo e Catania tra le città da bollino rosso nel weekend

Foto generata con IA

Il fine settimana alle porte si preannuncia tra i più roventi dell’estate 2025. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sabato 27 e domenica 28 giugno saranno giorni critici per milioni di italiani: le temperature elevate e le condizioni climatiche estreme porteranno 21 città, da Nord a Sud, al livello massimo di allerta per le ondate di calore, il cosiddetto bollino rosso. Sabato toccherà a 18 centri urbani: da Ancona a Verona, passando per Milano, Napoli, Roma, Torino, Palermo e Perugia, mentre Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo saranno da bollino arancione, un gradino sotto l’emergenza.

Ma sarà domenica il giorno peggiore, con 21 città interessate dal massimo livello di rischio (livello 3), una condizione che comporta possibili gravi effetti sulla salute, non solo per le categorie fragili – come anziani, bambini e malati cronici – ma anche per la popolazione sana. Nessuna città sarà da bollino verde, il che significa che non esiste alcuna zona d’Italia realmente al riparo dagli effetti del caldo. Solo Bari, Cagliari, Campobasso, Messina e Reggio Calabria resteranno su livelli di allerta moderati (bollino giallo), ma comunque con temperature elevate e disagi possibili.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e limitare le attività fisiche all’aperto. Particolare attenzione deve essere riservata agli anziani soli, ai bambini molto piccoli e a chi soffre di patologie cardiovascolari. Il ministero della Salute rinnova l’invito a consultare i bollettini giornalieri, disponibili sul sito ufficiale, per essere aggiornati in tempo reale sulle città coinvolte e le misure di prevenzione da adottare.