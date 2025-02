Maltempo, in alcune zone della Sicilia allerta meteo gialla per il 27 febbraio

Allerta meteo gialla per alcune zone della Sicilia: l’avviso della protezione civile regionale è valido per tutta la giornata di giovedì 27 febbraio. Come si vede nell’immagine sotto – diffusa dalla protezione civile regionale – l’allerta meteo gialla riguarderà il Trapanese, tutta la fascia settentrionale dell’Isola e quella ionica fino all’area di Catania. «Su tutta la Regione – scrive la protezione civile siciliana nel suo bollettino -sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale». Si prevedono anche venti «forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in attenuazione pomeridiana». Per quanto riguarda i mari, la protezione civile regionale scrive che sarà «agitato lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione a partire da Ovest; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, con moto ondoso in attenuazione serale».