Foto pagina Facebook Nino Minardo

Forza Italia, Minardo commissario regionale dopo le dimissioni di Caruso

25/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del coordinatore regionale della Sicilia Marcello Caruso, nominando il parlamentare Nino Minardo nuovo commissario regionale. La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota del partito. Minardo nel 2020 era stato nominato segretario regionale della Lega in Sicilia. Partito che lo aveva accolto nel 2019. Conclusa l’esperienza con il Carroccio il parlamentare, originario di Modica in provincia di Ragusa, era passato al gruppo Misto. Prima della Lega anche le esperienze con il Popolo delle Libertà e il Nuovo centro destra formazione, quest’ultima, che in Sicilia ha avuto come riferimenti l’ex ministro Angelino Alfano e l’attuale presidente della Regione Renato Schifani.

Nuovi incarichi

Nel ringraziare Caruso per il lavoro svolto e i risultati elettorali ottenuti, Tajani ha disposto per lui un nuovo ruolo: sarà responsabile del dipartimento insularità, incarico affidato d’intesa con Alessandro Cattaneo.

Le parole di Minardo

«Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia», ha dichiarato Nino Minardo sui social, commentando la nomina a commissario regionale.

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