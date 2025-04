Torna il Sicila Express, il treno contro il caro voli: a Pasqua partirà da Torino

Foto di fstrenituristici.it

Ormai è presentato come un evento quasi turistico, atteso non solo dai tanti fuori sede impossibilitati a tornare in Sicilia a causa del caro voli che continua a rendere inaccessibili ai più i biglietti aerei verso l’Isola durante le festività. Torna il Sicilia Express, treno organizzato dalla Regione in collaborazione con Fs Treni turistici italiani, il 17 aprile partirà da Torino, imbarcherà passeggeri anche a Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma, per arrivare a Palermo e Siracusa. Si tratta della seconda esperienza, dopo il successo di quella fatta a ridosso del Natale, che ha visto i biglietti esaurirsi in brevissimo tempo. Questa volta il prezzo dei ticket per la tratta Torino-Palermo/Siracusa parte da 29,90 euro per un posto a sedere in scompartimento da sei posti o in cuccetta.

A bordo dell’espresso turistico i passeggeri potranno assistere a performance artistiche e partecipare a degustazioni, tutto a tema Sicilia. Si potrà scegliere fra il servizio cuccette e i posti a sedere in comodi scompartimenti. A completare l’offerta anche la presenza di due carrozze ristorante. Il treno partirà il 17 aprile da Torino Porta Nuova alle 12.30 con fermate a Milano Porta Garibaldi (14.10), Parma (15.42), Modena (16.20), Bologna Centrale (16.55), Firenze Santa Maria Novella (18.13), Roma Tiburtina (22.32), Salerno (1.26), Villa San Giovanni (5.33).

Dopo aver attraversato lo Stretto di Messina il treno si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo, con fermate a Messina (7.55), Milazzo (8.57), Capo d’Orlando (9.38), S.Stefano di Camastra (10.20), Cefalù (10.49), Termini Imerese (11.07), Bagheria (11.23), e arrivo a Palermo Centrale alle 11.36; l’altra diretta a Siracusa, con soste a Taormina (9.15), Giarre Riposto (9.37), Acireale (9.50), Catania Centrale (10.09), Lentini (10.30), Augusta (11.00) con arrivo a Siracusa alle 11.23.