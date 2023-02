Inaugurato lo stand della Sicilia alla Borsa internazionale del turismo. Schifani: «Superata la pandemia»

Ci sarà anche la Regione siciliana alla Bit 2023, la Borsa del turismo in corso a Milano, con uno stand che ripercorre il tema Uno spettacolo di regione. «Uno stand che racconta la passione, l’impegno, la fantasia di territori che proprio in quanto già accennato, ovvero arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione, intendono individuare i contenuti più forti per la propria promozione e per raggiungere un pubblico sempre più vasto e vario di viaggiatori nazionali e internazionali» stando a quanto esposto dai canali ufficiali, e che darà ospitalità alle 34 aziende siciliane selezionate tramite apposito bando tra gli operatori turistici.

Corposa la delegazione siciliana che ha preso parte alla conferenza stampa organizzata in mattinata: dal presidente della Regione Renato Schifani all’assessora Elvira Amata, passando per il presidente della commissione parlamentare Cultura, Fabrizio Ferrara, oltre che a dirigenti e dipendenti dei dipartimenti. «Siamo a Milano e sembra di essere in Sicilia» commenta Amata all’interno dello stand tempestato di grossi monitor su cui scorrono immagini promozionali delle bellezze dell’Isola.

«Una Sicilia che ha superato il momento della pandemia con una ripresa notevole – commenta Schifani – Ora politica e istituzioni devono fare di più perché vengano conosciute tutte le nostre realtà di qualità». E il presidente ha snocciolato anche i numeri dell’ultima stagione del turismo in regione con variazioni positive nelle principali variabili relative alla movimentazione dei turisti sia italiani che stranieri, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio regionale del turismo.

Nel suo report, ancora parziale, l’Osservatorio notifica che «nelle strutture ricettive siciliane, a fine 2022, si sono contati oltre 4 milioni 858 mila arrivi (+56 per cento rispetto al 2021) e 14 milioni 700 mila presenze complessive di cui circa 6,4 milioni straniere (pari al 43,5 per cento del totale). Il dato sulle presenze complessive segna una crescita di circa il 51,7 per cento, rispetto a quello dello stesso periodo del 2021, quota che, nel caso degli stranieri risulta superiore al 136 per cento, mentre è più contenuta per il turismo interno (+18,9 per cento le presenze degli italiani a fine 2022)».