Siccità in Sicilia, il ministero delle Infrastrutture approva il piano per i dissalatori: costerà 50 milioni con fondi regionali

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che oggi, alla presenza del ministro Salvini, si è tenuta la cabina di regia per l’emergenza idrica, focalizzata su Sicilia e Umbria. L’agenzia di stampa Ansa riporta che «è stato approvato il piano d’intervento urgente per la Sicilia: si investirà in dissalatori mobili per recuperare fino a 1000 litri al secondo, per l’ambito territoriale di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento), Gela (in provincia di Caltanissetta) e Trapani. L’intervento – continua Ansa – costerà 50 milioni di euro resi disponibili dalla Regione. L’attivazione è prevista entro il giugno 2025». In una precedente cabina di regia – che si è svolta il 12 settembre scorso – si era parlato di una spesa di «circa 100 milioni di euro» finanziati con risorse regionali provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, «previo accordo Stato/Regioni».