Si ribalta un mezzo pesante lungo la tangenziale di Catania. Chiusa al traffico in direzione Messina

A causa di un incidente autonomo che ha portato al ribaltamento di un mezzo pesante, è al momento chiusa al traffico la tangenziale ovest di Catania, tra i chilometri 15,800 e 15,700, in direzione Messina e in corrispondenza dello svincolo di Catania Nord decrescente. Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.