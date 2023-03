Siracusa: sfruttamento dei lavoratori, controllo giudiziario per la Seus 118

Sfruttamento dei lavoratori e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sono queste le ipotesi di reato contestate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa che, sotto il coordinamento della procura aretusea, stanno dando esecuzione a una misura di controllo giudiziario nei confronti della società Seus Scpa. L’azienda che ha in gestione i servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento del 118, all’interno dell’ambito territoriale della Regione Sicilia a intero capitale pubblico. Per l’accusa, il disegno criminoso sarebbe stato messo in pratica sfruttando e intimidendo i dipendenti.