Altavilla Milicia, scoperta piantagione indoor di marijuana con allaccio Enel abusivo

I carabinieri della stazione di Altavilla Milicia hanno arrestato in flagranza di reato un 54 enne con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di una perquisizione hanno trovato in casa dell’uomo una piantagione indoor con 20 piante di canapa, di altezza compresa tra 150 e 180 centimetri, in piena infiorescenza. Con i tecnici dell’Enel è stato accertato l’allaccio abusivo della corrente elettrica dell’immobile alla rete pubblica, allo scopo di alimentare l’impianto d’illuminazione e aerazione necessario alla coltivazione. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese che ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di Altavilla Milicia e l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.