Serie D, oggi alle 18:30 Catania SSD-Locri al Massimino. Rossazzurri in attesa di sapere dove si giocherà domenica

È il giorno di Catania SSD-Locri, una nuova sfida infrasettimanale che vedra i rossazzurri in campo al Massimino alle 18:30.

Un match che arriva in un momento di grande entusiasmo per tutto l’ambiente, infastidito certamente dopo aver appreso nel pomeriggio di ieri che i tifosi che avevano già acquistato i biglietti per domenica 23 ottobre non potranno assistere alla partita contro il Paternò a causa della squalifica del Falcone-Borsellino.

Mentre quindi si cerca di capire dove si disputerà la sfida a porte chiuse contro la squadra di Pagana, con la società paternese che ha annunciato ricorso, ci si concentra su quella in programma nel pomeriggio contro i calabresi.

Tra i convocati è rientrato Jefferson, che però dovrebbe andare solo in panchina, a beneficio di Sarao, terminale offensivo in mezzo a Sarno e Forchignone.

Nel 4-3-3 di Ferraro ci sarà tra i pali ancora una volta Bethers, che dovrebbe essere protetto dal quartetto difensivo formato da Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini.

Nel trio in mediana invece dovrebbe essere ancora tutto immutato, con Lodi al fianco di Rizzo e Vitale.

Foto Catania SSD