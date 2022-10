Serie D, il Catania SSD resta a +5 sulla seconda in classifica. Domenica 31 ottobre sfida contro il Città di Sant’Agata

Ancora un lunedì felice, con l’ottava vittoria consecutiva del Catania SSD che accompagna una nuova settimana di lavoro con il vento in poppa e il morale alle stelle, per quella che ormai è una supremazia palese rispetto a tutte le altre pretendenti per la promozione.

Il vantaggio sulle inseguitrici non è ancora abbastanza rassicurante, ma d’altra parte in sole otto giornate non potrebbe essere diversamente.

L’ottimo rendimento del Lamezia Terme fa sì che il cammino incredibile della squadra di Ferraro garantisca agli etnei solo cinque punti di vantaggio sui calabresi, considerato comunque un margine di tutto rispetto.

Staff dirigenziale e tecnico sanno però di dover continuare a premere il piede sull’acceleratore per non far diminuire l’adrenalina dei propri giocatori, che già domenica 30 ottobre avranno un nuovo appuntamento da non fallire.

Al Massimino arriverà il Città di Sant’Agata, squadra ostica per la categoria che non va affatto sottovalutata.

Lo sa bene Ferraro, che passerà ancora una volta i prossimi giorni a studiare l’undici da mandare in campo, sfogliando la margherita soprattutto per i giocatori a disposizione in attacco, che nelle ultime giornate hanno dimostrato di essere tutti in forma e sono andati regolarmente a segno.

Foto Catania SSD