Serie D, al Massimino sfida tra Catania SSD e Castrovillari. Mister Ferraro ritrova Giuseppe De Luca e Andrea Russotto

Ennesimo prepartita e nuova sfida di campionato in vista per il Catania SSD, che domani alle 15:00 tornerà in campo al Massimino per disputare la quinta giornata di Serie D.

Ospite di turno sarà il Castrovillari, che arriverà al cospetto dei rossazzurri incerottato e convalescente dopo le quattro reti subìte in casa dall’Acireale, nel turno infrasettimanale.

Un nuovo bonus per la squadra di Ferraro, che viene da quattro vittorie consecutive in altrettante partite fin qui giocate.

La prestazione di mercoledì scorso contro la Vibonese ha lasciato parecchie sensazioni positive alla formazione etnea, che punta a chiudere a punteggio pieno questo tour de force di partite ravvicinate dei primi venti giorni di campionato.

Con la chiusura della campagna abbonamenti si avrà la certezza di quanti saranno i tifosi presenti mediamente sugli spalti del Massimino, dove di certo si potrà contare di volta in volta su quasi 12mila tesserati.

A questi si dovranno aggiungere i paganti che seguiranno le singole partite e che anche nella giornata di domani fanno prevedere circa quindicimila presenze per il match contro i calabresi.

Alla vigilia dell’incontro con il Castrovillari classica conferenza stampa pre-partita di Ferraro, che ha annunciato di aver recuperato Andrea Russotto, tornato a disposizione come De Luca, di rientro dalla squalifica.

Foto Catania SSD