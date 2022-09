Serie B, Palermo pronto per l’esame Sudtirol. Corini: «Dobbiamo essere solidi ed equilibrati. Avversario di qualità»

Vigilia di gara per il Palermo che domani pomeriggio affronterà il Sudtirol, nel match delle 14 al Barbera, valido per la settima giornata di Serie B. Una sfida importante, per i rosanero, che dovranno rimettersi subito in carreggiata, dopo la frenata di Frosinone, che a sua volta aveva cancellato gli effetti benefici del successo interno sul Genoa di un mese fa. Un match da non sottovalutare, quello con gli altoatesini, che sembrano aver cambiato marcia dopo l’arrivo di Pierpaolo Bisoli. Un tecnico esperto che, come spiega Corini in conferenza stampa, aumenta la difficoltà del confronto: «Spesso, e lo dico anche nelle partite di allenamento, l’approccio è tutto – afferma l’allenatore – Affrontiamo una squadra che lo scorso anno ha fatto 90 punti, superando il Padova che aveva una rosa di qualità. Con Bisoli hanno fatto sette punti in tre partite, Pierpaolo è un allenatore esperto ed il Sudtitor è una squadra di assoluto valore, noi li affronteremo come tutte le altre squadre del campionato».

Trend che spinge Eugenio Corini, in conferenza stampa, a sottolineare le qualità dell’avversario, capace di restare in partita fino alla fine, anche grazie ad un 4-4-2 che fa della compattezza il suo punto di forza. Il tecnico palermitano ha poi avuto modo di ricordare come i bolzanini, la scorsa stagione, abbiano conquistato ben 90 punti, in C, precedendo un corazzata come il Padova.

Nel ritorno al campionato a preoccupare l’allenatore bresciano è anche la cattiveria sotto porta. Al Palermo creare non basta più, serve concretizzare e Corini ribadisce il grande lavoro fatto in questi giorni. Il tecnico, poi, rivela di aver già deciso l’undici titolare ma anche di dover rinunciare a Bettella, che non sarà forzato al rientro, mentre sarà dosato l’impiego di Broh, reduce da infortunio. Corini rivela poi di aver visto a Manchester una squadra arrabbiata per l’esito della sfida col Frosinone. Il Palermo riparta, dunque, da questo aspetto. Da quella rabbia benefica, che dovrà trasformare in punti le buone intenzioni.