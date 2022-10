Serie B, il Palermo rinasce a Modena: Brunori e Valente stendono gli emiliani

Finalmente il Palermo. I rosanero colgono un successo fondamentale in casa del Modena, interrompendo un’astinenza dalla vittoria che durava dal 9 settembre scorso, quando il successo (seppur risicato) sul Genoa al “Barbera” aveva illuso tutti circa la lo stato di salute di un gruppo che invece ha stentato a trovare la quadratura.

Al “Braglia”, invece, va in scena la miglior prestazione stagionale dei rosanero, fatta di grande sostanza e determinazione con una concretezza inedita nella stagione in corso. Corini conferma il 4-3-3 e le intuizioni delle ultime due settimane: mediana muscolare con Broh, Segre e Claudio Gomes, mentre la novità, oltre all’ingresso di Valente negli undici titolari, sul fronte offensivo, è rappresentata dall’inversione di fascia per Mateju, che torna sulla destra grazie all’innesto di Devetak sulla fascia opposta.

Il vantaggio palermitano arriva presto, già al 9′. Di Mariano conquista un calcio di rigore evidente per una trattenuta subìta in area. Dal dischetto Matteo Brunori non sbaglia, sbloccando mentalmente i suoi. Il raddoppio arriva al 47′, con Di Mariano che lancia verso Valente, abile a tagliare alle spalle la linea difensiva modenese insaccando alle spalle di Gagno. Il resto della gara vede un Palermo accorto e lucido, che gestisce il vantaggio, concedendo ben pochi spazi ad un Modena in confusione. Nel finale Corini lascia spazio a Stulac, Floriano e Bettella che prendono il posto di Gomes, Segre e Valente, mentre Brunori rischia di fare tris.

Finisce 0-2 e con la corsa dei giocatori verso il settore occupato da 1700 tifosi rosanero, giunti in Emilia per sostenere la squadra e premiati da una prestazione finalmente convincente. Potrebbe essere la svolta stagionale, ma le recenti peripezie di Brunori e compagni invitano alla prudenza e ad evitare proclami. Sabato prossimo il confronto casalingo con il Parma di Buffon servirà da “prova del nove”.

TABELLINO

MODENA-PALERMO 0-2



Modena (4-3-2-1) Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Magnino (46′ Duca), Gerli (76′ Mosti), Armellino (65′ Panada); Tremolada (76′ Giovannini), Falcinelli; Diaw (65′ Marsura). A disposizione: Seculin, Ponsi, Cittadini, De Maio, Renzetti, Coppolaro, Poli. Allenatore: Attilio Tesser.



Palermo (4-3-3) Pigliacelli; Mateju, Nedelceauru, Marconi, Devetak (46′ Crivello); Segre (71′ Saric), Gomes (81′ Stulac), Broh; Valente (72′ Bettella), Brunori, Di Mariano (71′ Floriano). A disposizione: Massolo, Grotta, Accardi, Crivello, Lancini, Damiani, Vido, Soleri.Allenatore: Eugenio Corini



Arbitro: Francesco Fourneau di Roma

Reti: 9′ rig. Brunori, 46′ pt Valente



Ammoniti: Magnino, Devetak, Azzi, Panada, Mosti