Sequestrati 56 chili di tabacco asiatico di contrabbando

16/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un maxi sequestro di tabacco, con 56 chili di trinciato di contrabbando trovati a Caltanissetta. È il risultato di un controllo più esteso della guardia di finanza, sui generi di monopolio e il movimento merci nella Sicilia centrale. La merce di provenienza illecita – in quando priva del contrassegno dei Monopoli di Stato – è costituita da prodotti di tipo Gutka, un tipo di tabacco da masticazione, originario dell’India e del Pakistan.

Paesi dove – spiegano i finanzieri che hanno effettuato il sequestro del tabacco arrivato a Caltanissetta – viene utilizzato anche come stimolante. Avendo, però, anche dei «rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori». A ricevere il carico di contrabbando doveva essere un cittadino di origine asiatica, residente a Caltanissetta. L’uomo è stato adesso denunciato.

