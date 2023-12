Messina, sequestrati petardi e razzi a un commerciante. L’uomo è stato denunciato

Oltre una tonnellata di materiale pirotecnico, fra razzi e petardi illegali, è stato sequestrato da polizia e finanza a un commerciante di Naso, in provincia di Messina. L’uomo, che è stato denunciato, li deteneva per la commercializzazione ma senza alcuna autorizzazione alla vendita. Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, sono state infatti rafforzate su tutto il territorio nazionale, le attività di controllo. Nel deposito sono stati trovati oltre 2.660 articoli pirotecnici, del tipo razzi, petardi, batterie e combinazioni esplodenti, appartenenti a categorie per le quali è proibita la vendita senza la licenza di pubblica sicurezza. La commercializzazione avrebbe comportato un illecito guadagno stimato per oltre 24mila euro.