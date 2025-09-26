Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera a Vittoria, in una piazzetta del rione Forcone, nel Ragusano. Un giovane, a quanto pare figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via.

Il sequestro e le indagini

Prima di prenderlo, forse sotto la minaccia delle armi, gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. Saliti sull’auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Il giovane non è stato ancora ritrovato. Immediate sono scattate le ricerche. La notizia del sequestro di persona avvenuto a Vittoria ha fatto il giro del paese in pochi minuti. Il sindaco Francesco Aiello ha convocato per oggi una seduta straordinaria di giunta. Le indagini sono affidate alla polizia che sta battendo ogni pista per comprendere la natura del sequestro.