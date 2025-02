Sequestrati 3000 litri di latte nel Palermitano: senza tracciabilità diretti a un caseificio

Tremila litri di latte sono stati sequestrati nel Palermitano. Nel corso di alcuni controlli, sono stati i finanzi del comando provinciale di Palermo a sequestrare il latte bovino che era destinato alla trasformazione in prodotti caseari.

In particolare, i militari di Corleone hanno fermato e sottoposto a controllo un autoveicolo per il trasporto di latte. Dai successivi accertamenti, effettuati anche con il supporto del servizio veterinario dell’Asp, è stato accertato che nella cisterna c’erano mille litri di latte accompagnati da documento di trasporto; 2000 litri di latte erano invece senza la tracciabilità.

Impossibile distinguere il prodotto, motivo per cui l’intero trasporto è stato sequestrato. Il latte sequestrato era destinato a un caseificio della provincia di Palermo, pronto per la successiva lavorazione e trasformazione in latticini e formaggi vari da immettere sul mercato.