Un sequestro di oltre 47 chili di hashish direttamente sulla spiaggia di Trapani, in località Nubia. A effettuarlo è stata la polizia, che ha trovato 360 panetti di piccola grammatura, dentro una borsa in tela plastificata e avvolta in vari strati di lana di vetro. Una premura dovuta alla necessità di proteggere la preziosa merce dall’acqua di mare, in cui la borsa era immersa forse da diversi giorni o trascinata dalle recenti mareggiate. Sui motivi che hanno portato lì la droga, incustodita, indagano gli investigatori. Al momento, un’ipotesi è che sia stata gettata in mare da un peschereccio, durante un controllo. Oppure che sia stata volutamente agganciata a una boa, per poi recuperarla in un secondo momento.