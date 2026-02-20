Foto di Carabinieri

Oltre 260 chili di fuochi d’artificio illegalmente detenuti sono stati sequestrati ad Aci Catena, nel Catanese, dai carabinieri che hanno denunciato due fratelli di 37 e 38 anni. Nell’abitazione di quest’ultimo, in un vano adibito a studio, sono stati trovati dei candelotti e una scatola con svariati artifici pirotecnici per un peso complessivo di 3,770 chili. Le operazioni di ricerca, estese a un garage nell’esclusiva disponibilità del 37enne, invece, hanno permesso di recuperare una ingente quantità di fuochi pirotecnici del peso complessivo di ben 260 chili.

I fuochi d’artificio sono stati sequestrati

I prodotti, a elevatissimo potenziale, erano stoccati all’interno di numerose scatole di cartone, insieme a materiale per la pesatura, il confezionamento e la spedizione. I fuochi trovati sono stati sequestrati, repertati e catalogati da personale specializzato del nucleo carabinieri artificieri e anti-sabotaggio di Catania. «Considerato che erano nascosti in un garage in un contesto cittadino e vista la presenza di più scatoloni contenenti artifizi – spiegano gli investigatori dell’Arma -, l’eventuale attivazione di un singolo fuoco d’artificio avrebbe potuto causare danni di notevole entità a carico di cose e strutture, nonché effetti micidiali per le persone». I due sono stati arrestati e condotti in carcere.