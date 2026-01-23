Foto di Christel Sagniez Pixabay

Non solo a Capodanno: continuano i controlli della polizia di Catania sui fuochi d’artificio abusivi, anche in occasione delle feste patronali. Stavolta gli agenti hanno denunciato la proprietaria di un’azienda specializzata in spettacoli pirotecnici e un fochino (operatore specializzato) di 63 anni. Con l’accusa di aver allestito un sito di sparo in un luogo non autorizzato, durante la festa per il patrono nell’Acese. Una parte del materiale pirotecnico era stata alterata o, comunque, risultava diversa dai modelli autorizzati dalla legge. Alcuni fuochi, inoltre, erano collegati tra loro insieme a delle centraline elettriche, in due distinti punti, senza licenza. Il materiale trovato su una terrazza, dal totale di 25 chili, è stato sequestrato e distrutto. Di norma, prima di ogni spettacolo pirotecnico, vengono fatti dei controlli sul sito e sul materiale da utilizzare. Verificando che siano conformi a quanto previsto nella licenza, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza. In caso di variazioni, scatta il divieto da parte delle autorità. In questo caso, nel sito di sparo autorizzato e conforme, i festeggiamenti sono proseguiti come da programma.