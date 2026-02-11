Sequestro del parco acquatico Etnaland a Belpasso, nel Catanese: lo ha richiesto la procura di Catania, per «gravi violazioni ambientali». I dettagli dell’indagine che ha portato ad apporre i sigilli alla nota attività etnea non sono ancora stati resi noti.
Catania, sequestrato il parco acquatico Etnaland: «Gravi violazioni ambientali»
Sequestro del parco acquatico Etnaland a Belpasso, nel Catanese: lo ha richiesto la procura di Catania, per «gravi violazioni ambientali». I dettagli dell’indagine che ha portato ad apporre i sigilli alla nota attività etnea non sono ancora stati resi noti.